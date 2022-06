Davutoğlu: Herkes şikâyetçi!

ŞÜKRAN MALKOÇ

Gelecek Partisi (GP) Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya programı kapsamında kanaat önderleri, STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Programda ülke ve Malatya gündemine ilişkin konuşan Davutoğlu, vatandaşın enflasyon karşısında ezildiğini belirterek, “Çiftçi, esnaf, işçi ve vatandaş halinden şikâyetçi. Çifti tarlayı süremiyor, esnafımız borçlarını ödeyemiyor” dedi.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kentteki bir restoranda kanaat önderleri, STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla akşam yemeğinde buluştu. Burada ülke ekonomisini değerlendiren Davutoğlu, çiftçiden vatandaşa vatandaştan esnafa kadar her kesimin halinden şikâyetçi olduğunu söyledi.

“GELECEĞİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan, Gelecek Partisi’nin büyük bir özveri ile çalıştığını kaydetti. Uçkan, “Ülkemize büyük hizmetleri bulunan bilge lider Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyeti ilimizde ağırlamaktan büyük gururu ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Bugün mevcut iktidarın sözde istikrarlı giden ekonomi reçetelerini görüyor ve üzülüyoruz. Halkımız bir yanda hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan da gelecek endişesiyle umut arayışı içerisindedir. İşte bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş son başbakanı, halkını çok iyi tanıyan büyük devlet adamı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da öncülüğünü yaptığı Türkiye’de herkesi kucaklayan Türkiye masası insanımız için umut kaynağı olmuştur. İktidarın tek adam rejimin dönüşen ucube sistemi ülkeyi bugünkü kaos ortamına sürüklemiştir. Halkımız bu kaos ortamından gerçekçi ve doğru hamlelerle kurtulacaktır. Hakkımızı dinlemek sorunlarına çözüm aramak için Gelecek Partisi sahada büyük bir heyecanla çalışıyor. Malatya halkını, esnafını dinleyeceğiz, anlayacağız ve onların seslerine kulak vereceğiz. Bu ülke için huzurlu ve mutlu geleceği hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYON YÜZDE 400”

Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirten Davutoğlu, “2019’da partimizi kurduğumuzda her türlü baskıya hazırdık. İşte uğun partimizin kuruluşundan bu yana 2,5 yıl geçtikten sonra kökleşmiş teşkilatımızla Türkiye’de gelecek var diyoruz. Değerli Malatyalılar sizlere çok güzel gelişmelerden bahsetmek isterdim ama ülkemiz tam bir feryat, hemen hemen her alanda ve her toplum kesimiyle ilgili feryatların içinden gelerek Malatya’ya geldik. Çiftçi, esnaf, işçi halinden şikâyetçi, mazot fiyatları öyle yükseldi ki çifti tarlayı süremiyor ve tarlasını gübreyi eliyle atmak zorunda kalıyor. Bunların açıkladığı rakamlara göre enflasyon yüzde 73 ama mazota bakarsanız enflasyon yüzde 400, gübre öyle yem öyle ve böylelikle çiftçinin ekim yapmasına hiçbir gerekçe bırakmamış oluyorsunuz. Esnafımız borçlarını ödeyemiyor, faizi bırakın anaparayı bile ödeyemeyecek duruma geldi” açıklamasını yaptı.

“EN BÜYÜK FELAKET”

Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin ekonomiye zarar verdiğini ifade eden Davutoğlu, “6 ay önce dolar bunda 6 ay önce dolar 18 liraya çıktığında sanki hiç denenmemiş gibi sanki hiç bilinmiyormuş gibi çıktılar Kur Korumalı Mevduat Sistemini getirdiler ve bu açıklamayı dolar 18 liraya çıktığı gün yaptılar. Rahmetli Turgut Özal 1989 yılında son dövize çevrilir mevduat taksitini ödedikten sonra çıktı ve dedi ki ‘bu olabilecek en büyük felaketti, gelecek nesillere ders olsun bir daha böyle bir şey yapmayın’ ama bizde ‘faizi artırmadım’ dediler Kur Korumalı Mevduatı getirdiler. Arkadaşlar bir ekonomi hocası olarak söylüyorum, Kur Korumalı Mevduat adı altında üretilen şey faizin daniskasıdır” dedi.

“2020 yılı bütçesinde çiftçiye ayrılan destek ne kadar biliyor musunuz, 29 milyar lira” diyen Davutoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Buğday fiyatlarının taban alım fiyatı açıklandı, 6 lira 50 kuruş ama buğdayın şu anda Çukurova’daki maliyeti 6 lira Konya’daki maliyeti 7 lira civarında siz bu rakamla çiftçinin maliyetini bile vermiyorsunuz. Ama Ukrayna’da aldığı buğdaya 7 lira 67 kuruş ödüyorsunuz. Bütün bunlara baktığınız zaman çiftçi neden üretime devam etsin. Çiftçiye 29 milyar üç beş rantiyeciye 157 milyar, eğer bu iktidarın sonu gelecekse ki gelecek, aldıkları ah ile gelecektir. Fakirin fukaranın rızkını üç beş rantiyeciye yedirdikleri için sonları gelecek. Dış mihraklar falan değil dış mihraklar her zaman vardı. Ben başbakanken de vardı ve o zaman Sayın Erdoğan’da vardı. Dış mihraklar o zaman niye ekonomiyi bozmadı da şimdi bozuyor? Savaşan Rusya’nın rublesi bir yılda yüzde 18 değer kazandı, Ukrayna parası grivnası yüzde 12, bizim paramız ise yüzde 100 değer kaybetti. Türk lirasını yerin dibine batırıp sonrada milliyetçilik tasladılar. Bunların söyleyecek sözleri kalmadı ama Malatyalı kardeşim senin söyleyeceğin bir söz var, ‘yeter artık düşün yakamızdan’ diyeceksiniz”.