datça’da 28 düzensiz göçmen yakalandı

13,6613$% 0.54
15,4846€% 0.1
18,5827£% 0.24
832,07%0,36
1.351,00%0,51
549484฿%-1.69088
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik bot içinde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine gönderildiler.
Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.