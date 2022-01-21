datça açıklarında 35 göçmen akalandı

13,4555$%0.55
15,2837€%0.81
18,2662£%0.21
793,65%0,48
1.288,00%0,31
515780฿%-10.20652
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan 335 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına gayri resmi yollardan çıkış yapmak üzere olan bir lastik bot ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Yunanlıların geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.