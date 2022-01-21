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Datça açıklarında 35 göçmen akalandı

datça açıklarında 35 göçmen akalandı
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan 335 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına gayri resmi yollardan çıkış yapmak üzere olan bir lastik bot ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.

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