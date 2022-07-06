’Damla Projesi’ Malatya’da gerçekleşti

Gençlik Spor Bakanlığı’nın Damla Projesi Oryantiring Yarışması bu yıl Malatya’da yapıldı. Proje kapsamında Endonezya ve Mısır’dan gelen sporcular Orduzu Pınarbaşı’nda düzenlenen yarışlara katıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Damla Projesi kapsamında gidilen illerde dezavantajlı aile, çocuk ve gençlerin hiç bir din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan katılımcı gençlerle bir araya gelmesi; kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı ile programın yürütüldüğü yörelerdeki insanlarla, katılımcı gençlerin hayata bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesi amaçlanıyor.

Projede yer alan bu yılki oryantiring müsabakaları ise Malatya’da yapıldı. Endonezya ve Mısır’dan gelen misafir sporcuların ve farklı illerden misafir sporcuların katılımı ile Orduzu Pınarbaşı’nda oryantiring müsabakaları yapıldı.

Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen yaptığı açıklamada, Damla Projesi’nin bu yıl Malatya’da düzenlenmesinden ve misafir sporcuları konuk ettiklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Oryantiring antrenörü Aysun Şekerci ise ilk kez yabancı ülkelerden sporcu ağırladıklarını ifade ederek yarışmalara katılan sporculara başarılar diledi.

Yarışmalarda Kozalaklar ekibi sporcuları birinci oldu. Gruplar halinde yarışan Kozalak grubunda Aslıhan Mıhçıoğlu, Gökçe Yılmaz, Bahar Yıldız, Havva Atan ve Miray Gündoğdu isimli sporcular yer aldı.