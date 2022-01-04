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Dalaman ve Marmaris açıklarında 64 göçmen kurtarıldı

dalaman ve marmaris açıklarında 64 göçmen kurtarıldı
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Dalaman ve Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin ardından bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türki karasularına lastik bot içinde geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında da lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma botu görevlendirdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 1 lastik bot ve 1 can salı içerisindeki toplam 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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