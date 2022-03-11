dalaman narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde A.A isimli şahsın Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, şahsın üzerinde çok sayıda satışa hazır vaziyette metamfetamin maddesi ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı. Aramayı genişleten ekipleri şahıstan alınan bilgiler doğrultusunda, A.A.’nın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin devamı olarak yüklü miktarda metamfetamin maddesi de ele geçirdi. Ayrıca yine aynı aramalar kapsamında şahsın uyuşturucu madde satışında kullanmış olduğu hassas terazi ile diğer suç unsurlarına da el konuldu. A.A.’nın yanında çok sayıda kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Köyceğiz Adliyesine sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.