“Daha iyi olmamız gerekiyor”

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Hasan Özer, iç sahada kazanmaya çok yakın oldukları Gençlerbirliği maçında kaçan iki puanın kendileri çok üzdüğünü ifade ederek, “İlk defa evimizde galip gelme sevincini yaşamak isterdik ama olmadı. Mücadelemiz devam edecek. Bizim bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor Kulübü ile ligdeki beşinci maçında ilk beraberliğine imza atan teknik direktör Hasan Özer, 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye futbollunun iki güzide takımı karşılaştı. İkisi de önemli takım. Oyucusuna iyi başladık. Zaman zaman duran toplarda etkili bir Gençlerbirliği vardı. Penaltı golüyle öne geçtik. İkinci yarıya istediğimiz gibi başladık erken gole ikinci golü bulduktan sonra duran toplarda verdiğimiz pozisyonlar oldu. Biraz sıkıntı yaşadık. İlk golde nitekim sektirilen toptan sonra geldi. İkinci golü kabul etmiyorum. Böyle bir faul yok, çalınamaz. Oyuncumuz sarı kart sonrasında da kırmızı gördü ve 10 kişi kaldık. Kolay bir maç değildi, her iki takım için zorlu maçtı. Onlarda puanlar almak için mücadele ediyor. Her şey yolunda giderken, 2-0 yolumuza devam ederken, yediğimiz ikinci gol gerçekten bizi çok üzdü” şeklinde konuştu.

Evlerinde ilk galibiyeti almak istediklerini ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydeden Özer, “İlk defa evimizde galip gelme sevincini yaşamak isterdik ama olmadı. Mücadelemiz devam edecek. Bizim bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. İç saha sendromu geçen seneden buyana devam ediyor” dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ 1 PUANDAN MEMNUN

Gençlerbirliği’nin teknik sorumlusu Medet Coşkun, “Maç sonu olan olaylar için üzgünüz. Futbolun içinde olmaması geren olaylar. Maçta bazen istenmeyen olaylar olabiliyor, üzgünüz. İstemediğimiz olaylar oldu. İstenmeyen olaylar, olmazsa iyi olurdu” dedi. Coşkun, şunları söyledi: “3 puan için geldik ama ilk yarıda yediğimiz gol bizi demoralize etti. İkinci yarıda ikinci gol geldi. Oyuncularımızın inancı, maçı kazanma istekleriyle 2-0’dan maçı 2-2’ye getirdik. Son dakikada kaçırdığımız golle var. 3 puan alamadığımız için üzgünüz.”

Coşkun, bir gazetecinin ‘Hakemin yönetimini nasıl değerlendirirsiniz?’ sorusuna ise “Ortada, adil bir maç yönetti” cevabını verdi.