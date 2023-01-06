Daha çok Sivas ve Malatya çevresinde yetişiyor

Her geçen yıl fiyatı artan kenger sakızının kilogram fiyatı, gram altını ikiye katlayarak 2 bin 500 lirayı buldu.

Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı bulurken, bu yıl fiyatı 2 bin 500 liraya yükseldi. Kenger sakızının fiyatı bin 840 lira olan çeyrek altını geçerken, gram altın fiyatını ise ikiye katladı. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor. Kenger sakızının diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine iyi geldiği biliniyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı yoğun talep görüyor.

“KİLOSU 2 BİN-2 BİN 500 LİRA CİVARINDAN SATILIYOR”

42 yıldır kenger sakızı satan Mustafa Kömsöken, kilosunun 2 bin ila 2 bin 500 lira civarında olduğunu belirterek, “Kenger sakızı dağlık alanda doğal bir şekilde yetişir. Şu anda kenger sakızının toplayıcısı az olduğu için kilosu biraz pahalı satılıyor. Pandemi döneminde kenger sakızı çok rağbet gördü. Kenger sakızı çene sağlığına, yüz felcine, mide suyu gibi birçok hastalığa şifa olmaktadır. Kenger sakızı dağlık alanda olduğu için toplayıcısı çok bulunmuyor. Talep çok olduğu için de kilosu 2 bin-2 bin 500 lira civarından satılıyor. Pahalı olduğu için de satışı biraz kısıtlı olmaktadır. Tanesi 7 buçuk ile 10 lira arasında satılıyor. Sakıza talep genellikle yaşlılar, yüz felci geçiren hastalar, yurt dışından ve il dışından gelen vatandaşlar ve sakızı bilen kişiler tarafından oluyor” dedi.

“KENGER SAKIZI BİN BİR DERDE DEVADIR”

Kenger sakızının faydalarını sayan Kömsöken, kenger sakızının bin derde deva olduğunu belirterek, “Kenger sakızının sert bir yapısı vardır, ot kökünden kesilir ve bir gün bekleyip ikinci gün toplayıcı kişi sakızı toplar. Daha sonra toplayıcı kişi sakızı bize getirir, biz de satarız. Biz vatandaşlarımıza diş sağlığı, çene sağlığı, mide suyu, tansiyon hastaları için bu sakızı tavsiye ediyoruz. Merak edenler faydalarına internetten de bakabilir. Bu sakızın bir gün değil, 30 gün boyunca günde bir saat olacak şekilde çiğnenmesi gerekiyor. Bu sayede yüz kaslarına da faydalı olur ve yüz kırışıklıklarını da engeller. Diş sağlığı, çene sağlığı gibi birçok sıkıntıya çözüm oluyor. Antrenman yapar gibi günde bir saat çiğnenmelidir. Kenger sakızı bin bir derde devadır” diye konuştu. (İHA)