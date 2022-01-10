DOLAR

13,8257$%0.12

EURO

15,6837%-0.36

STERLİN

18,7822£%-0.25

GRAM ALTIN

797,84%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.295,00%-0,23

BİTCOİN

578465฿%-1.34102

İmsak Vakti a 06:10
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / D150 karayolunda kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

D150 karayolunda kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

d150 karayolunda kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sakarya’nın Geyve ilçesi D150 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Geyve-Taraklı D150 karayolu Ilıca Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve’den Taraklı istikametine doğru seyir halinde olan K.G. idaresindeki 14 ABA 649 plakalı kömür yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala giren tır devrildi. Kazayı görüp duran diğer sürücüler, yaralı K.G.’yi bulunduğu bölgeden çıkarttı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı sürücü K.G. ilk müdahalesi sonrasında Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, itfaiye ekipleri kaza sonrası tırda çıkan yangına müdahale etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Silah kazasında hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.