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Anasayfa / Asayiş / D100’de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

D100’de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

d100’de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan yabancı plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada yabancı uyruklu tır sürücüsü yaralandı.

Gürcistan’a gümrük malı taşıdığı öğrenilen tırın yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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