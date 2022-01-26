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Anasayfa / Asayiş / D-100’de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 5 yaralı

D-100’de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 5 yaralı

d-100’de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 5 yaralı
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde D-100 karayolunda otomobil ile polis aracının çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Arifiye ilçesi Modern Sanayi Işıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda Akyazı istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 GP 108 plakalı otomobil ile Modern Sanayi istikametine dönmek isteyen polis otosu çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1’i polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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