DOLAR

13,8308$%0.12

EURO

15,7149%0.03

STERLİN

18,8643£%0.19

GRAM ALTIN

807,43%-0,14

ÇEYREK ALTIN

1.309,00%-0,67

BİTCOİN

589884฿%0.69098

Öğle Vakti a 12:39
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Cüzdanını kaybeden turistin imdadına jandarma yetişti

Cüzdanını kaybeden turistin imdadına jandarma yetişti

cüzdanını kaybeden turistin imdadına jandarma yetişti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde banka ATM’si yakınında İsviçreli turistin düşürdüğü cüzdanı, jandarma ekipleri devriye yaparken buldu. İçerisinden 2 bin 500 TL bulunan cüzdan, sahibine ulaşılarak teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Evrenseki Mahallesi’nde dün yaptıkları devriye sırasında banka ATM’leri yakınında cüzdan buldu. İçerisinde 2 bin 500 TL olan cüzdanı muhafaza altına alan ekipler, cüzdanın B.F. İsimli İsviçreli turiste ait olduğu tespit edildi. Ekipler, B.F.’ye cüzdanı ve parasını teslim etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.