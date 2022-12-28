Cumhuriyetle yaşıt oda; Malatya TSO

Malatya’da yeni vizyonların, yeni anlayışların ve yeni ufukların öncülüğünü yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 2023 yılında 100. yaşını kutlayacak. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı tarihimizden aldığımız güçle, hiç kaybetmediğimiz inancımızla ve tükenmeyen azmimizle üyelerimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, geride kalan 2022 yılında yapılan çalışmaları ve 2023 vizyonunu değerlendirdi.

“ŞEHRİMİZE KATMA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Esnafın, tüccarın ve sanayicinin temsilcisi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 10 bini geçen üye sayısıyla şehrin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu konumunda olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Omuzlarımızda olan temsiliyet yükünün farkındayız ve bu nedenle attığımız her adımı güçlü bir şekilde atmak için gayret gösteriyoruz. Gelişen teknoloji, küresel ısınma, yeşil dönüşüm, pandemiyle birlikte oluşan yeni ticaret modeli dünyayı yeniden şekillendiriyor. Üretim şekilleri, pazarlama yöntemleri, rekabet kuralları yeniden yazılıyor. Yani anlayacağınız, hayatın her alanında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. İşte bu nedenle önümüze büyük hedefler koymalı, 2023 vizyonumuzu bu çerçevede belirlemeliyiz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da şehrimiz ekonomisinin değişim ve dönüşümünü sağlayacak projelerimizle ülkemize ve şehrimize katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

“2023’TE CUMHURİYETİMİZLE BİRLİKTE 100. YAŞIMIZI KUTLAYACAĞIZ”

2023 yılının MTSO’nun 100. Kuruluş Yılı olacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, “2023 yılı Odamız için önemli bir yıl. Her zaman şehrimizde yeni vizyonların, yeni anlayışların ve yeni ufukların öncülüğünü yapan Odamız, 2023’te Cumhuriyetimizle birlikte 100. Yaşını kutlayacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı tarihimizden aldığımız güçle, hiç kaybetmediğimiz inancımızla ve tükenmeyen azmimizle üyelerimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÜLKE GÜNDEMİNE DÜŞEN BİR SEÇİM GEÇİRDİK”

Başkan Sadıkoğlu, geride kalan 2022 yılında önce çıkan çalışmaları da değerlendirdi. 2022’nin en önemli gündeminin Oda seçimleri olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “2022 yılında Odamız açısından en önemli gelişme elbette 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz seçimlerimiz oldu. Gerek seçim süreci, gerek seçim günü, gerekse seçim sonucuyla ülkemizin gündeminde yer alan seçimlerimizi kazasız belasız, huzur içinde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 81 meclis üyemiz ile birlikte, şehrimize değer katacak önemli çalışmalara imza atacağız. İlkeli ve dik duruşumuza inanan esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz için önümüzde güçlü hedeflerimiz ve büyük projelerimiz var. Ekonomisiyle büyüyen bir Malatya hayalimiz için azimle çalışarak yeni projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz.” dedi.

“ÜYELERİMİZİN HER PLATFORMDA SESİ OLDUK”

Başkan Sadıkoğlu, “2022 yılında üyelerimizin her platformda sesi olmaya devam ettik. Yıl içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldik. Üyelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve talepleri dosya halinde sunduk. Diyarbakır’da düzenlenen Tarım Çalıştayı’na giderek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüşüp, zirai ilaç satışı yapan firmalara kesilen cezaların iptalini istedik. Talebimiz olumlu sonuçlandı ve üyelerimizin cezaları iptal edildi. TOBB Türkiye Ekonomi Şurasına katılarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldik. Üyelerimizin ilettiği sorunları ve çözüm önerilerini hazırladığımız dosyayla sunumunu gerçekleştirdik. Sayıları 10 bini geçen üyelerimizin sektörlerinde yaşadığı sorunların ivedi olarak çözüme kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“İHRACAT RAKAMLARIMIZI ARTTIRDIK”

Sadıkoğlu, “2022 yılında ihracat rakamlarımızı arttırmaya devam ettik. 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak ilk kez 400 milyon doları aşmış, yıllık 425 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yıl da ihracat rakamlarımız arttı. 2022 yılının on bir ayında (Ocak-Kasım) 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 408 milyon 914 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 425 milyon doları geçeceğimizi öngörüyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi, tekrarlamak istiyorum. İhracatçılarımızın varlıklarını sürdürebilmesi için daha çok desteğe ihtiyacı var. Ülke olarak gelişmek, büyümek istiyorsak yeni yatırımlar yapmalı, üretmeli, istihdam sağlamalı ve ürettiklerimizi ihraç etme becerisine sahip olmalıyız. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelere yeni teşvikler şart.” dedi.

“TÜRKİYE’DE TSE BELGELERİ ALAN İLK TSO OLDUK”

“2022 yılında Odamız TSE’den iki önemli belge almaya hak kazandı.” diyen Başkan Sadıkoğlu, “Üstelik bu belgeleri Türkiye’de alan ilk TSO biz olduk. Üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek adına TSE belgelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda üyelerimize verdiğimiz hizmet kalitesinin uluslararası standartlara uygun olduğu TSE tarafından tescil edildi. Uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Odamız “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” ve “Üye Dostu Kuruluş” belgelerini Türkiye’de alan ilk TSO oldu. Yeni belgeler almaya 2023 yılında da devam edeceğiz. TSE belgelerinin odamız ve üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“MODEL FABRİKAMIZI TAMAMLADIK”

Sadıkoğlu, “Odamızın projesini hazırladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteklediği bölgenin ilk Model Fabrika için 2022 yılında ciddi mesafe kat ettik. Sadece ilimize değil bölgemizdeki tüm illerin sanayilerine katkı sunacak. Model Fabrika, ilimiz imalat sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı anlamı taşımaktadır. Ayrıca üniversite – sanayi bağının güçlenmesi için adeta anahtar konumunda olacaktır. İnşaat çalışmalarını tamamladık. İnşallah 2023 yılında açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleştireceğiz. Sanayimize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun.” dedi.

“MALATYA PEYNİRİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDIK”

Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu güne ilimiz sanayisinin büyümesi adına güçlü adımlar atarken bir yandan da ilimiz ticari hayatının gelişmesi adına projeler üretiyoruz. Bu anlamda Malatya Gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsiyoruz. Oda olarak 2021 yılında Malatya Kağıt Kebabına Coğrafi İşaret Tescili almıştık. 2022 yılında da Malatya’mızın dört bir köşesinde evlerde ve sanayi tesislerinde üretilen yöresel peynirimize Malatya Peyniri adıyla Coğrafi İşaret tescili aldık. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı ticari ürünlerine coğrafi işaret tescili alma girişimlerimiz devam edecek.” ifadelerine yer verdi.

“6. BÖLGE TEŞVİKİNİN DEVAMI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ OLUMLU SONUÇLANDI”

Sadıkoğlu, “Toplu açılışlar için 22 Ekim Cumartesi günü Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri ile bir araya geldi. O toplantıya bizlerde katılım sağladık. Üyelerimizin sektörel anlamda karşılaştığı tüm sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosya hazırladık ve dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduk. Dosyada en başa koyduğumuz ve tüm detaylarıyla anlattığımız konu 6. Bölge Teşvikleri idi. Teşviklerin şehrimiz ve bölgemiz sanayisi için ne denli önemli olduğunu detaylarıyla anlattık. Devam etmesini talep ettik. Girişimlerimiz olumlu sonuç buldu ve 16 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yer alan karar ile süre 2 yıl uzatıldı. Şehrimizin üretimi, ihracatı ve istihdamı adına büyük önem arz eden 6. Bölge Teşviklerinin devamı kararı için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ve TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.”dedi.(Bülten)