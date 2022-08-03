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Cumhuriyet’in 100. yılına armağan olacak
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan 300 dönümlük alanda yapılmakta olan 100. Yıl Kent Parkı’nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
“100. YIL PARKI MALATYA İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAZANIMDIR”
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkân ve kaynaklarıyla yaptığı, içerisinde biyolojik gölet, bitkisel renk ve koku bahçeleriyle birlikte tıbbi ve aromatik bahçeler, endemik bitkiler, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla birlikte çocuk ve yetişkinler için eğlence alanlarının yanı sıra birçok etkinliğin de yapılacağı 100. Yıl Kent Parkı’nın bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Mahalle sakinlerinden Ramazan Kılıç ise, “Ben 60 yaşın üzerindeyim. 100. Yıl Parkı’na yakın bir yerde ikamet ediyorum. Buranın şehir parkı yapılacağını duyduğumuzda Tecde’miz için büyük bir kazanım olacağını düşündük, inşaatı hızla yürütülüyor. Selahattin Gürkan Bey’e bu parkı mahallemize kazandırmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümünde tamamlanacağını söylediler. Malatya için ve mahallemiz için çok büyük bir kazanım olacaktır” şeklinde konuştu. (Bülten)
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