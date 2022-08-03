Cumhuriyet’in 100. yılına armağan olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan 300 dönümlük alanda yapılmakta olan 100. Yıl Kent Parkı’nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

“100. YIL PARKI MALATYA İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAZANIMDIR”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkân ve kaynaklarıyla yaptığı, içerisinde biyolojik gölet, bitkisel renk ve koku bahçeleriyle birlikte tıbbi ve aromatik bahçeler, endemik bitkiler, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla birlikte çocuk ve yetişkinler için eğlence alanlarının yanı sıra birçok etkinliğin de yapılacağı 100. Yıl Kent Parkı’nın bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yıl Kent Parkı’nın Tecde ve diğer civar mahalleler için çok büyük kazanım olduğunu söyleyen Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, “Geçtiğimiz Nisan ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından temeli atılan ve Tecde Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 300 dönümlük şehir parkı projesinin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. 40 yıllık bir hayalimiz vardı burada. Büyüklerimiz biz göremeyiz ama çocuklar siz görürüsünüz diyorlardı. Gerçekten de biz gördük çünkü çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. 300 dönümlük bir parkın şehir merkezi içerisinde kalması bizim için büyük bir kazanımdır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’mız bu parkın üzerinde çok duruyor. Yaklaşık 3 aylık bir zaman dilimi geçmesine rağmen işlerin büyük bir bölümü tamamlanmıştır. Burası Cumhuriyet’imizin 100. yılına armağan olarak 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Tamamlandığı zaman güzel bir mekâna kavuşacağız. Bildiğiniz gibi Tecde, Çilesiz, Bostanbaşı ve Karakavak arasında kalan parkımız yüz bin kadar insana hitap edecek. Ayrıca insanların rahat edecekleri bir park olması mahallemiz açısından çok güzel bir kazanımdır, çalışmalardan dolayı canı gönülden teşekkür ederiz.” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kılıç ise, “Ben 60 yaşın üzerindeyim. 100. Yıl Parkı’na yakın bir yerde ikamet ediyorum. Buranın şehir parkı yapılacağını duyduğumuzda Tecde’miz için büyük bir kazanım olacağını düşündük, inşaatı hızla yürütülüyor. Selahattin Gürkan Bey’e bu parkı mahallemize kazandırmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümünde tamamlanacağını söylediler. Malatya için ve mahallemiz için çok büyük bir kazanım olacaktır” şeklinde konuştu. (Bülten)