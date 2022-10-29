Cumhuriyet Yürüyüşüne Yoğun İlgi

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

7’den 70’e herkesin elinde Türk bayrakları ile katıldığı yürüyüşte adeta görsel bir şölen oluştu.Vatandaşlar tarafından yoğun bir katılımın gerçekleştiği yürüyüşe Malatya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve STK temsilcileri katıldı.

Kernek Meydanı’nda başlayan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Cumhuriyetin 99. Yılı anısına Cumhuriyet anıtının önünde saat 19.23’da 99 adet havai fişek atılarak havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Program Valilik önü, 15 Temmuz Millet Meydanı’nda gerçekleştirilen Mehter Takımı ve 2. Ordu Bando Takımı’nın gösterisi ile sona erdi.