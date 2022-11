Cumhuriyet ve Adalet Partisi Malatya il binası açıldı

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Türkiye’deki gündemi değiştirmeye ve Türkiye’ye yeni kan ve can olmaya geldiklerini söyleyen Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, “Biz bu oluşumu kurarken CHP’nin koruyamadığı Cumhuriyet, AK Partinin sağlayamadığı adalet teması ile yola çıktık. Bu ülkede genel başkanların yaş sınırı 60 yaş ve üstü, biz Cumhuriyeti ve adaleti bir araya getirerek, gençlerle daha uzun yıllar Türkiye’yi yönetmeye aday olmaya geldik” dedi.

Cumhuriyet ve Adalet Partisi Malatya il binasının açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim’in katılımı ile gerçekleştirilen il başkanlığı binası açılış törenine Malatya İl Başkanı Gürsel Şahin, İlçe başkanları, Elazığ İl Başkanı Osman Doğan ve ilçe teşkilatı, Adıyaman İl Başkanı Osman Yılmaz ve ilçe teşkilatı, Büyük Türk Dünyası Federasyonu Yurtdışı Başkanı ve Büyük Türk Dünyası Derneği Malatya il Başkanı Veysel Karademir, Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin ve vatandaşlar katıldı.

İl binasının açılış töreninde konuşan Cumhuriyet ve Adalet Partisi Malatya İl Başkanı Gürsel Şahin, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan başta Genel Başkanımız Ahmet Sevim olmak üzere tüm Malatya ilçe başkanlıklarımıza ve teşkilatımıza, Elazığ ve Adıyaman il ve ilçe başkanlarıma ve siz değerli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız, sizlerin desteği ile bizlerde var olmaya ve güçlü bir şekilde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEYE ADAY OLMAYA GELDİK”

Cumhuriyet ve Adalet Partisi Malatya İl binasının açılış törenine katılan tüm parti üyeleri ve teşkilatlarına teşekkür eden Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, “Bugün burada, aramızda diğer illerden gelen il başkanlarımızda var. Hepinizin ayağına ve yüreğine sağlık. Biz bu oluşumu kurarken CHP’nin koruyamadığı Cumhuriyet, AK Partinin sağlayamadığı adalet teması ile yola çıktık. Bu ülkede genel başkanların yaş sınırı 60 yaş ve üstü, biz Cumhuriyeti ve Adaleti bir araya getirerek, gençlerle daha uzun yıllar Türkiye’yi yönetmeye aday olmaya geldik. Bizler Türkiye’deki gündemi değiştirmeye, Türkiye’ye yeni kan ve can olmaya geldik. Ben her zaman derim, ‘Bu ülkede ya mehdi olacaksın ya deli’ biz deli olanlardanız ama vatan delileri, vatan sevdalılarındanız, geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ben şimdiye kadar gittiğim tüm il açılışlarında bütün il başkanlarıma yemin ettirdiğim bir tarzım var, yemin etmeden de, il ve ilçe teşkilatlarım söz vermeden kesinlikle kurdeleyi kesmiyorum. Malatya il teşkilatım için söylüyorum: Vatanına, bayrağına, vatandaşlarına ihanet etmeyeceğine her daim arkalarında duracağına, her sıkıntılarında yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı olacağına söz veriyor musunuz? Cumhuriyet ve Adalet Partisi Malatya teşkilatı: ‘Söz veriyoruz başkanım’. O halde hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

İl binası açılış töreni kurban kesimi ve katılımcıların il binasını gezmesi ile sona erdi.