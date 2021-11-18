Cumhuriyet Meydanı’nda Çalışmalar Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, resmi törenler sırasında Malatya trafiğini rahatlatacak ve bölgedeki park sorununu çözecek meydan düzenleme çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Atatürk Evi yanında, yıkımı tamamlanan Eski Ticaret Lisesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek binası alanında çalışmaları devam eden Cumhuriyet Meydanı’nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

MALATYA’YA YAKIŞIR BİR TÖREN ALANI OLACAK

Başkan Gürkan, her yönüyle gelişen Malatya’ya yakışır bir meydan kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, “Özellikle Milli Bayramlarda tören alanı olarak kullanılan ve sekiz caddenin kesişim noktasında bulunan tören alanında trafik sıkıntısı yaşanıyor ve vatandaş mağdur oluyordu. Malatya gibi kadim bir şehrin bir meydanı olması ve törenlerin bu meydanda yapılması gerekiyordu. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bir okul yaparak Ticaret Meslek Lisesi ve Milli Eğitim Ek binasının yer aldığı alanı tören alanı yapmak kaydıyla devri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar çerçevesinde altı otopark olarak planlanan ve üstü Malatya’ya yakışır bir tören alanı olarak düzenlenecektir. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyet Meydanı’nda kutlayacağız. Çalışmalarımızın hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“KENTLERİN KİMLİĞİNİN VE KİŞİLİĞİNİN OLUŞMASINDA MEYDANLAR ÖNEMLİ”

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini belirterek, “Malatya güzel bir meydana kavuşuyor. Malatya’nın böyle meydanlara ihtiyacı var. Kentlerin kimliğini ve kişiliğini oluşturma noktasında mimari açıdan meydanlar önemli. Malatya tarihine mal olmuş Gazi İlkokulu karşısında ve Atatürk Evi ile birlikte Malatya’nın yeni bir tören alanına kavuşması, Malatya’ya yakışır bir meydana kavuşuyor olması bizleri mutlu ediyor. Milli Eğitim Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz görüşmelerde yeni bir okul yapılması noktasındaki talebi yerine getiren Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem şehrin gelişmesi anlamında hem de şehrin yeni bir meydana kavuşması çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten)