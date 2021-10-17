Cumhuriyet Meydanı için çalışmalar başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ve Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile birlikte Malatya’ya tören alanı olarak kazandırılacak alanda incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait ek binaların boşaltılmaya başlaması ile birlikte çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını ve Malatya’ya kazandırılacağını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay yaptığı açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait binalarda taşınma işlemleri başlatıldı. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından binaların yıkımları için gerekli çalışmalara başlayacağız” dedi.

Malatya’da tören meydanının olmadığını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Malatya’da törenler sırasında birçok yolun kesişim noktasında yollar kapatılarak törenler yapılmaktaydı. Bundan dolayı trafik akışı açısından, vatandaşların mağduriyeti açısından olumsuzluklar yaratıyordu. Ayrıca tören alanı olarak kullanılan alan hem küçük hem de Malatya’ya yakışmıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde burada bulunan Ticaret Lisesi ve eski Öğretmen Evi olarak kullanılan binalar karşılığında Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Eğitim’e okul yapıyoruz ve o okul karşılığında da bu alanın devrini gerçekleştirdik. Bu alanı Malatya’ya yakışır bir şekilde Cumhuriyet Meydanı olarak düzenleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını buradaki tören alanımızda icra edeceğiz. Tören alanımız Malatya’nın geçmiş değerlerini yansıtan ve meydanın altını da hem otopark hem de sığınak olarak kullanılacak şekilde planlıyoruz. Taşınma işlerinin tamamlanmasının akabinde binaların yıkım işlemleri için çalışmalar başlatılacak.

Çalışmalarımız neticesinde Malatya’ya yakışan bir tören alanı oluşturulması hem de çevre düzenlemeleriyle bu bölgede nefes alınacak bir meydanın oluşturulması için çalışıyoruz. Ulaşımda sıkıntı yaşamadan törenleri bu yeni alanda gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı ve çalışmalarda emeği bulunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Malatya’ya yakışır bir Cumhuriyet Meydanı’nı ilimize kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu. (Bülten)