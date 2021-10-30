“Cumhuriyet bir kutsal yönetim biçimidir”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Cumhuriyetin 98. Yıldönümü nedeniyle İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’ konulu şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni kentteki bir restoranda yapıldı. Burada konuşma yapan İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, “Cumhuriyet demek fazilet demektir. Cumhuriyet demek bir kutsal yönetim biçimidir” dedi.

Malatya İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ödül törenine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Özcan, İYİ Parti Gençlik Kolları Yeşilyurt İlçe Başkanı Menije Özcan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Deva Partisi İl Başkanı Onur Güneş ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Gençlik Kolları Yeşilyurt İlçe Başkanı Menije Özcan, “Ulu önder Atatürk Nutuk’ta ‘MİIIİ mücadelede başarıya yaklaştıkça safha safha bugünkü döneme kadar milli egemenlik rejiminin bütün ilke ve gerekliliklerini yerine getirmek doğal ve kaçınılmaz bir tarihi akış idi’ sözlerine yer vermiştir. Tam 98 yıl önce bugün Atamız, Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla beraber verdiği mücadeleyi milli güçlerin ve sonuçlandırmıştır. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ederek ülkemizi aydınlatacak meşaleyi yakmıştır. Bağımsız, demokratik, laik ve özgürlükçü bir ülkenin adımlarını atmıştır. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesini yapmıştır. Bu vatanın evlatları olarak, gençler olarak bizlere düşen görev bu meşaleyi söndürmeden; onurlu, özgür düşünebilen, yenilikçi, aydın ve vatansever birer birey olarak bu aydınlık yolda ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümektir. Bizlere düşen Cumhuriyet meşalesini; gelecek nesillerimizi aydınlatması, İlçemizin, vatanımızın karanlıkta kalmaması, bu ülkede yaşayan her vatandaşımızın ocağına, yuvasına, geleceğine ışık olması için daha da ileriye taşımaktır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Özcan, “Bugün, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 98. Yıldönümünü gururla kutluyoruz. Bir asırlık Cumhuriyet tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren sayısız vesikalarla doludur. Biz siyasilerin yegâne görevi ise, Cumhuriyetimizi, ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelesini yılmadan sürdürmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için kanlarını dökmüş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Cumhuriyetin önemini anlatan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, “Bugün Atatürk’ümüzün bize armağan ettiği Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünde birlikte olmaktan onur ve guru duyuyorum. Cumhuriyet demek fazilet demektir. Cumhuriyet demek bir kutsal yönetim biçimidir. Ama sadece Cumhuriyete olmuyor. Cumhuriyet demokrasiyle taçlandırılırsa, Cumhuriyet laikse, Cumhuriyet hukuk düzenine dayanıyorsa o Cumhuriyetin adı Türkiye Cumhuriyetidir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Cumhuriyeti bize emanet eden bu ilkeler doğrultusunda emanet etmiştir. Cumhuriyet cumhurdur. Cumhur demek kuru kalabalık demek Cumhuriyetle birlikte millet olduk. Millet demek vasıflı aynı idealler doğrultusunda yürüyen insanlar demektir. Onun için cumhurla milleti bir birinden ayıran cumhuriyettir” diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Malatya’da olduğundan dolayı memnuniyetini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, “O kadar mutluyum ki 29 Ekim günü Cumhuriyetin 98. yılında Malatya’dayım. İnönü’nün ve Özal’ın memleketindeyim. Bin yıldır bu coğrafyada ayakta durmak kolay bir şey değil ama bu coğrafyanın mücadele edilecek bir coğrafya olduğunu da hepimiz iyi biliyoruz. Bin yıldır Anadolu’nun her yerinde bayrağımız dalgalanıyor. Kendimize vatan yaptığımız ve uğruna şehitler verdiğimiz bu topraklar Türk Vatanı anlamına gelen Türkiye, Cumhuriyetle birlikte tescillendi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk Milleti ile birlikte yarısından fazlasının işgal edilmiş vatan topraklarının işgalcilerden geri alınması sonrasında 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Türk Milleti tarafından Anadolu’da kurulan devlettir” dedi.