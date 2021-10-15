cumhurbaşkanı’na sigara ve otomobilden 3 kata kadar vergi artırma yetkisi

Cumhurbaşkanı’na Sigara Ve Otomobilden 3 Kata Kadar Vergi Arttırma Yetkisi

TBMM’de kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Cumhurbaşkanı’na tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi ile otomobillerden alınan özel tüketim vergisini artırma yetkisi verildi. Cumhurbaşkanı söz konusu vergileri 3 katına kadar artırma yetkisine sahip olacak.

BEYZA NUR GÜL

Kabul edilen 56. maddede, “6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan ‘bir katına’ ibareleri ‘üç katına’ şeklinde ve (c) bendinde yer alan ‘malların’ ibaresi ‘mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü’ şeklinde değiştirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Alınan karara ana muhalefet partisinden ise tepkiler geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, “Az önce TBMM’de Millet İttifakı’nın muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanına; “tütün ürünlerinin” ve “araçların” özel tüketim vergileri ile oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını “üç katına” kadar artırma yetkisi verildi.” ifadelerini kullandı.