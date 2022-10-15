Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatyalılarla buluştu

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti’nin 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı kapsamında bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Malatya’ya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ilk olarak bir otelde basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Daha sonra Malatya Valiliğine geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı girişte Vali Hulusi Şahin ve yetkililer karşıladı. Girişte Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Valilik ziyaretinden sonra Cuma Namazını kılmak için Yeni Cami’ye giden Oktay, namaz sonrası cami cemaati ile selamlaşarak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Malatyalılar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ziyaretlerde Vali Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Av. Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin eşlik etti.

“CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN SELAMINI GETİRDİM”

Cuma namazı sonrası Malatyalılarla buluşarak sıkıntılarını ve temennilerini dinleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatyalılara “Size Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim” dedi.

Son olarak esnaflarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileyerek sıkıntı ve taleplerini dinledi. Esnaflar ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür ederek Malatya kayısısı, leblebi ve simit ikram ettiler.