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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malatya kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘154 kV Malatya-2-Kömürhan Enerji İletim Hattı Projesi’ Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

cumhurbaşkanı erdoğan’dan malatya kararı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malatya kararı!

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘154 kV Malatya-2-Kömürhan Enerji İletim Hattı Projesi’ Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

4513 sayılı kararda, “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait ‘154 kV Malatya-2-Kömürhan Enerji İletim Hattı Projesi’ kapsamında belirlenen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçene genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

Alınan karar ile birlikte ‘154 kV Malatya-2-Kömürhan Enerji İletim Hattı Projesi’ kapsamında adı geçen güzergâhın haritası da Resmi Gazete’de paylaşıldı.

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