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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim Cumartesi günü Malatya’ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim Cumartesi günü Malatya’da saat 14.00’te Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanında düzenlenecek olan mitinge katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingine vatandaşları davet amacıyla AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından hazırlanan bez afişler, şehrin muhtelif yerlerine asıldı.
Erdoğan’ın Malatya miting programında bazı açılışları yapacağı ifade edilirken, miting sonrası da bazı ziyaretlerde bulunmasının beklendiği öğrenildi.
AK Parti Malatya Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından Erdoğan’ın programı ile ilgili yapılan paylaşımda, “AK Gençlik Malatya Miting Hazırlık Komitesi olarak adım adım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Haydi, Malatya, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında Dünya Lideri Erdoğan ile buluşuyoruz” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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