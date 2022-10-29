Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 80 yaşındaki Malatyalı Fatma Özaslan ile görüştü.

Malatyalı 80 yaşındaki Fatma Özaslan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini, onunla yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Fatma teyze ile birlikte Ankara Kapalı Spor Salonundaki Türkiye Yüzyılı programına giden Öznur Çalık, Fatma teyze ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı buluşturdu.

Buluşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Fatma teyzenin elini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Fatma teyze, sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi. (İHA)