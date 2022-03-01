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Anasayfa / Asayiş / Çukurca’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Çukurca’da silah ve mühimmat ele geçirildi

çukurca’da silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda, bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Eren/Kış-25 Şehit Jandarma Komando Çavuş Ersin Selimoğlu (Taşlık-1) Operasyonu kapsamında 28 Şubat 2022 günü Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda bir sığınak içerisinde; 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 145 adet 7.62 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet 0.5 litre silah bakım yağı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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