“ÇÖZÜM ÜRETECEK FUTBOLCUM YOK”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Yedek kulübesine baktığım zaman çok çözüm üretecek futbolcum yok. Çözüm üretecek futbolcu göremiyorum” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 13.haftasında sarı kırmızılı takımın Giresunspor’a 1-0 kaybettiği maçın ardından açıklamada bulunan Sumudica, “Takımın yarısını sakat. Yedek kulübesine baktığım zaman da çok çözüm üretecek futbolcum yoktu” diyerek kadro derinliğinden dert yandı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır hakkında da konuşan Rumen çalıştırıcı penaltı pozisyonunun tartışmalı olduğunu söyledi.

Giresunspor’a gol pozisyonu fırsatı vermediklerini belirten Sumudica, “Gol atmak için çok büyük şansları olmadı. Bizim içinde çok kötü bir şansımız vardı. Tabi bugün ilk 11’imizde Tetteh sakat ve Ndong sarı kart cezası nedeniyle yoktu. İki oyuncumuzu kaybettik. Birini ısınmada birini de maç başladıktan sonra ilk yarıda. Süper Lig’de de ilk maçını oynayan Philip’i sahaya atmak zorunda kaldım. Yedek kulübesine baktığım zaman da çok çözüm üretecek futbolcum yok. Çözüm üretecek futbolcu göremiyorum. Tabii bir tane de topumuz gol oldu. Ama bir sorun var. Özellikle son 3-4 maçtır hakemlerin Malatyaspor ile ilgili VAR’a gittiğini görmüyorum. Evet bugün Giresunspor’un pozisyonu var. O da penaltıydı. Bunu tartışmayacağım. Bugün bir elle temas vardı. Kubilay ve Miraç’ın ikili pozisyonu vardı. Temas oldu ama pozisyon VAR’da incelenmedi. Bir hoca için çok zor tabi. Takımın yarısını kaybettim. Takımın yarısı sakat. Hafta içinde de oyuncularım gelip antrenmanın çok şiddetli olduğunu söylediler. Bizim için çok oluyor dediler. Çünkü hazırlık sezonunda çok iyi hazırlanmadıklarını söylediler. Önümüzdeki antrenmanlarda oyuncu kaybetmekten korkuyorum. Tabi Gaziantep’te ve Kayseri’de çalıştığım zamanlar hep sezon başında çalıştım. Oyuncuların seçiminde bende bulundum ve hiçbir problem görmedim. Ama buraya geldiğim zaman 6 puanı vardı takımın. 5 maç üst üste kaybetmişti. Antrenmanların tarzını değiştirdim. Ama yine de çok zor.” diye konuştu.

Gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları kritik maçla ilgili de konuşan Sumudica, “Sumudica’dan önce takımın kaç gol yediğine bakalım. Buraya geldiğimden beri 5 maçta 6 gol yemiş bir takım var. Ne yapabilirim ki Fenerbahçe değiliz, Beşiktaş da değiliz. Bazı oyuncuları da kaybettik tabi. Şu anda elimde olan oyuncular bunlar. Şimdi Galatasaray’a karşı oynayacağız. Ne yapacağımı göreceğiz. Gerekirse kilo vereceğim. Ben çıkacağım sahaya” sözlerine yer verdi.