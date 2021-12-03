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Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti
Bursa’da Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Polis memuru Abdurrahman Kahveci hayatını kaybetti.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde görev yapan polis Memuru Abdurrahman Kahveci Covid-19 sebebiyle Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Gürsu’da sevenleri Abdurrahman Kahveci için “Bursa’nın Gürsu ilçesinde trafik polislerinin en güleçi en iyi değerli abimiz Covid-19 sebebiyle vefat etti. Allah rahmet eylesin” diyerek üzüntülerini dile getirdiler.(İHA)
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