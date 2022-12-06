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Anasayfa / Asayiş / Çöşnük kavşağında trafik kazası

Çöşnük kavşağında trafik kazası

Çöşnük kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Çöşnük kavşağında trafik kazası
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Çöşnük kavşağında trafik kazası meydana geldi.

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Malatya Çöşnük Mahallesi Buhara Caddesi Çöşnük Kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. kazada yaralanan 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Kaza sonrası ikinci bir kazanın da yaşanmaması için itfaiye ekipleri alanda tedbir aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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