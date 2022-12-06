Çöşnük kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Malatya Çöşnük Mahallesi Buhara Caddesi Çöşnük Kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. kazada yaralanan 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Kaza sonrası ikinci bir kazanın da yaşanmaması için itfaiye ekipleri alanda tedbir aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.