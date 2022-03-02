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Anasayfa / Asayiş / Çorum’da zehir tacirlerine operasyon

Çorum’da zehir tacirlerine operasyon

çorum’da zehir tacirlerine operasyon
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Çorum’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şüpheli şahıs “TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan, 5 şüpheli şahıs ise “TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan yakalandı.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 12 adet extacy hap, 100,72 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet sentetik ecza, kağıda sarılı vaziyette satışa hazırlanmış şekilde katlanmış 7 fişek halinde toplam ağırlığı 21,22 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri sürüyor.

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