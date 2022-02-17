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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
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Çorum’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı ve naklinin engellenmesine yönelik yürütülen iki ayrı operasyonda 1 adet extacy hap, 49,92 gr. esrar maddesi, 8 adet sentetik ecza ile 3,93 gr. metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında, Türk ceza kanunun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak suçlarından başlatılan işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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