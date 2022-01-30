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Anasayfa / Asayiş / Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı

Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı

çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı
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Tekirdağ Çorlu’da bir işyerinin bahçe kapısının açıldığı sırada yola fırlayan köpekler, yoldan geçen bir kişiye saldırdı. Sağ bacağından yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.

Polisi arayıp yardım istedi

Şeyh Sinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak üzerindeki marangozdan odun almak isteyen Ramazan Karan, bir işyerinin bahçe kapısının açıldığı sırada yola fırlayan köpeklerin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Karan, iki köpeğin saldırısından kendini savunmak istese de ısırılmaktan kurtulamadı. Sağ bacağından yaralanan adam, polisi arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri yapılan incelemede saldıran köpeğin aşılama süresinin geçtiğini belirledi.

“Sağ bacağımda yara ve ağrı”

Köpek sahibinden şikayetçi olmayacağını belirten Ramazan Karan, “Marangozdan odun alacaktım. Karşıda işyeri sahibi aracını içeri alırken kapıyı açtı. O sırada boşta iki köpek aniden bana saldırdı. Kendimi odun parçasıyla savunmaya çalıştım. ‘Hüy hüy’ diye bağırdım sonra uzaklaştılar. Sağ bacağımda ısırık sonrası yara ve ağrı var. Polis arkadaşlar sağ olsunlar bize yardımcı oldu. Köpek sahibiyle de uzlaştık” diye konuştu.

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