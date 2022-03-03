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Anasayfa / Asayiş / Çorlu’da motosikletli kurye kazası: 1 yaralı

Çorlu’da motosikletli kurye kazası: 1 yaralı

çorlu’da motosikletli kurye kazası: 1 yaralı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletli kurye kaza sonucu yaralandı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzeri General Basri Saran Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Caddesi istikametine seyreden Ahmet B. (17) yönetimindeki 59 ADU 974 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Kazada yaralanan paket servis elemanı motosikletli kurye yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı.

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