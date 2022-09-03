Çöküş devam ediyor!

Spor Toto 1. Ligi 4. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Çaykur Rizespor’un 4-0’lık farklı galibiyeti ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Çaykur Rizespor’un sol kanattan kazandığı korner atışında topun başına geçen Miya’nın kale önüne yaptığı ortada topa yükselen Emirhan’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

20. dakikada Yeni Malatyaspor’da Male’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kafayla indiren Doğukan’ın pasında topu biranda önünde bulunan Rahman kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak savunmanın son anda araya girmesi ile tehlike uzaklaştı.

23. dakikada konuk ekibin atağında orta sahadan yapılan topuk pasıyla topu alan Bennur, kaleye direk çektiği şutunu kaleci Abdulsamed son anda sol bacağı ile auta çeldi.

34. dakikada Çaykur Rizespor’da Mithat’ın savunmanın arkasına atılan topu kapmasıyla cezaalanına girmek istediği sırada Rahman Buğra’nın müdahalesi ile yere düşünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Rahman Buğra bu hareketi sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

39. dakikada var incelemesinin ardından penaltı atışında topun başına geçen Hurk topu ağlarla buluşturdu. 0-1

46. dakikada Çaykur Rizespor’un gelişen atağında Hurk’un ceza sahasında kaleye çektiği şuta elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarı kartı gören Burak Kavlak ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49. dakikada ikinci kez penaltı için topun başına geçen Hurk, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

51. dakikada sağ kanattan atağa geçen konuk ekipte Bennur’un ceza sahasına çıkardığı topa bekletmenden vuran Mia, topu ağlarla buluşturarak farkı 3’e çıkaran golü kaydetti. 0-3

73. dakikada atak tazeleyen Çaykur Rizespor’da Bennur’un yine sol kanattan ceza sahasına yaptığı pas defansa çarparak boşta kaldı. Miya boşta kalan topu ağlarla buluşturarak kendisinin ikinci takımının ise 4’üncü golünü kaydetti. 0-4

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Tarık Güldal xx, Murat Temel xx, Mert Bulut xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Barış x, Burak x, Taha x (Berat Mert dk.76 ?), Buğra x, Nshimirimana x (Berat Yaman dk. 40 x), Donsah x, Ogün x, Cengizhan x (Yiğit dk. 50 x), Doğukan x (Mert Miraç dk. 76 x), Malle xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Alperen, Fatih, Atakan, Kerem, Yakup,

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Bahadır xx, Emir xx, Kerem xx (Gökhan dk. 64), Ercan xx (Koray dk. 64), Mithat xx (Alper dk. 64), Grahovac xx (Enriko Papa dk. 74), Benhur xxx, Sefa xx, Miya xxx, Hurk xxx

Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Emircan, Kubilay, Efe

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sarı Kart: Burak (Y.Malatyaspor)- Ercan, Koray (Ç.Rizespor)

Kırmızı Kart: Rahman Buğra, Burak (Y.Malatyaspor)

Goller: Dk. 9-49 Hurk (pen), Dk.52-73 Miya (Ç. Rizespor)