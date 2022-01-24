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Çöken çatı 17 araca zarar verdi

çöken çatı 17 araca zarar verdi
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DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Yığılca Kapalı Pazaryeri’nin çatısı çöktü. Çökme nedeniyle 17 araç zarar gördü.

Düzce’de 4 gündür aralıksız yağan kar yağışı sebebi ile Yığılca’da kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye kadar çıktı. Etkili olan kar yağışında araçlarının karla kaplanmasını istemeyen bazı vatandaşlar araçlarını ilçe merkezinde bulunan Kapalı Pazaryerine çekti. Pazar yerinin tentesi ise yoğun kar yağışını kaldıramayarak gece saatlerinde çöktü. Hava aydınlanınca olayın mahiyeti ortaya çıktı. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Pazaryerinin 3’te 1’lik kısmının çöktüğü ve çökme sebebi ile 17 aracın zarar gördüğü tespit edildi. Pazaryerinin kalan kısmında ise çatı kısımlarından çatlama seslerinin gelmesi sebebi ile emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak alana giriş çıkışı yasakladı.

Kurtarma kar temizlendikten sonra

Kapalı Pazaryerinin içerisinde aracı bulunan araç sahipleri araçlarının bulundukları yerden kurtarılması için çalışma başlatılmasını talep ederken, ilk alınan bilgilere göre kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kurtarma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

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