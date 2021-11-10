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Çöken binanın altından son anda kurtuldu

Malatya'da çöken iki katlı binanın yanında bulunan işyerinin sahibi son anda kendisini dışarı attı. Binadan gelen ses üzerine hemen dışarı çıktığını ifade eden işyeri sahibi, yaşananları anlattı.

çöken binanın altından son anda kurtuldu
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Çöken binanın altından son anda kurtuldu

Malatya‘da çöken iki katlı binanın yanında bulunan işyerinin sahibi son anda kendisini dışarı attı. Binadan gelen ses üzerine hemen dışarı çıktığını ifade eden işyeri sahibi, yaşananları anlattı.

FERDİ DURDU

Merkez Battalgazi ilçesindeki Şifa Mahallesi Sıtmapınarı semtinde altında iş yerleri bulunan iki katlı bina şiddetli bir şekilde yıkıldı. Yıkılan kıraathanenin altında bulunan bir işyerinde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay anında işyerinde bulunan Serkan İlhan, binadan çökmeden önce büyük bir çıtırdı geldiğini ifade etti.

İlk önce deprem olduğunu zannettiğini dile getiren İlhan, “Büyük bir ses duydum. O anda tek düşündüğüm şey kaçmaktı. İşyerini terk ettim. Sonrasında bina yıkıldı” dedi.

İlhan, son anda kendisini dışarı attığını ifade ederek, şunları söyledi:

“O sesi anlatamam. Bir anda büyük bir çıtırdama oldu. Deprem olduğunu zannettim ancak binanın yıkıldığını da düşündüm. Kendimi hemen dışarı attıktan sonra bina çöktü. O anda içeride kimsenin olmaması sevindirici olan taraftı. Büyük bir felaket yaşadık.”

 

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