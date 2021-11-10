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Çöken binadan 3 kişiyi çıkarttı

Esnaf Yunus Toptaş, Sıtmapırı’nda üstünde kıraathane, altında ise tavukçu ve boş pide fırınının bulunduğu binanın yıkılma anını gördüğünü, yaşanan olay sonrası göçükten, esnaf arkadaşlarıyla birlikte yaralılara yardım ettiklerini söyledi.

çöken binadan 3 kişiyi çıkarttı
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Çöken binadan 3 kişiyi çıkarttı

Esnaf Yunus Toptaş, Sıtmapırı’nda üstünde kıraathane, altında ise tavukçu ve boş pide fırınının bulunduğu binanın yıkılma anını gördüğünü, yaşanan olay sonrası göçükten, esnaf arkadaşlarıyla birlikte yaralılara yardım ettiklerini söyledi.

FERDİ DURDU

Binanın yıkılma anına şahit olan Toptaş, “Ben döner sarıyordum, bir anda ses geldi. Kafamı çevirdiğimde binanın yıkıldığını gördüm” dedi.

Diğer esnafla birlikte olaya müdahale ettiklerini kaydeden Toptaş, “Çöken binanın içerisinde 3 yaşlı amcayı çıkarttık. Sonrasına itfaiye ve sağlık görevlileri geldi, müdahale etiler” diye konuştu.

Kıraathanenin altındaki işyerinin hiçbir izin almadan tadilat çalışması yaptığını iddia eden Toptaş, şunları söyledi:

“Bir sürü insanın canını tehlikeye attı. Sadece kıraathane değil, yoldan da bir sürü insan gelip geçiyor. Normalde işlek bir cadde ama o anda sakindi.”

Toptaş, tavukçunun yandaki fırını alarak işyerini genişlettiğini belirterek, “Fırının yerini aldı, tadilat yapıyordu. Sonrasında da bu olay meydana geldi” dedi.

 

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