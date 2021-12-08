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Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

Necmettin Erbakan Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı.

çok sayıda sözleşmeli personel alınacak!
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Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

Necmettin Erbakan Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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