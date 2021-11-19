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Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 121 Personel istihdam edeceğini duyurdu.

çok sayıda sözleşmeli personel alınacak!
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Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 121 Personel istihdam edeceğini duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda,2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 121 sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

 

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