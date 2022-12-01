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Anasayfa / Ekonomi / Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!
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Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

Uşak Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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