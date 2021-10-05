“Çok sayıda seramik ile tohum bulduk”

FERDİ DURDU

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, bu yılki kazı çalışmalarında çok sayıda seramik, tohum, kemikten yapılmış iğne ile 2 çocuk mezarı bulduklarını ifade ederek, gelecek sene Kuzey’deki, Genç Hitit Dönemi’nde gelecek sene çok enteresan çalışmaların olacağını söyledi.

Malatya’da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü’nde bu yılki kazı çalışmaları 7 Ekim’de tamamlanacak.

Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alınmasının ardından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, milattan önce 3 bin 600 yılına ait iki çocuk iskeleti gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmaları kapsamında ayrıca, evlerin tabanında üç oda dolusu küçük ve büyük olmak üzere farklı seramikler, tohumlar, seramikten yapılmış bardak ve tencereler, çamurdan yapılmış dolaplarda bulundu.

Kazı heyetinin çalışmalarında, o dönemde elbise yapımında kullanıldığı tahmin edilen hayvan kemiklerinden yapılmış iğne de ortaya çıkarıldı. Kazıda, tarımsal ürünlerin muhafazasında kullanılan büyük küp ve vazolarda bulundu.

Bu yılki kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, kazı heyetinin bu yıl 2 aylık bir çalışma gerçekleştirdiğini ve höyükte 3 yerde kazı yaptıklarını ifade etti.

“ÇOK SAYIDA SERAMİK VE TOHUM BULDUK”

Restelli, kazı çalışmalarında tohumlar bulduklarını anlatarak, şunları söyledi:

“Çiziyoruz, analiz örnekleri alıp, kazı alanını kapatıyoruz. Kazı alanı üzerine bez, naylon ve toprak koyuyoruz. Seneye çalışmalar devam edecek. Bu sezon çok iyi geçti. Ben bu yılki kazı çalışmalarından çok memnunum. Çok çalıştık. 2020’de pandemi dolayısıyla çok az çalıştık. Sadece en yukarıda mezarlarda çalıştık. Ama bu yıl 3 açma yaptık. Eski Tunç ve Orta Çağ, Genç Kalkolitik tabakaları ve Kuzey’de Geç Hitit Dönemini çalıştık. Orta Çağ ve eski Tunç çok enteresandı. Orta Çağ mezarlığını komple çıkarttık. Eski Orta Tunç ve Tunç yapılarına geldik. 2 mutfak bulduk. Ocak ve fırınlar ortaya çıktı. Orta Tunç fırınları çok enteresandı. Çünkü biz şimdiye kadar Orta Tunç Dönemi’nde hiçbir ocak bulamadık, fon ve profili çok yeni. Hem bir Ortaçağ Mezarlığı, onun altında eski Orta Tunç ve eski Tunç Dönemi, Genç Kalkolitik Dönemi, Kuzey’de de Geç Hitit Dönemini çalıştık. En enteresan tabakaları Geç Kalkolitik Dönemi’nde bulduk. Mekânlar, odalar malzeme ve aletlerle doluydu. Seramiklerin yanında tohumlar var. Tohumlar çok farklı bir tip ve tarihi M.Ö.3600. 5 bin sene önceki bu tohumları anlamak istiyoruz. Bu noktada da seneye arkeobotanik arkadaşlarımız çalışacak. Ne yediklerini tam anlamak için bir çalışma yapacağız. Evdeki dolapların içerisine ne koymuşlar, bunları nasıl kullanmışlar, onu anlamak istiyoruz.”

“TİPİK BİR SİSTEM”

Toprak küplerde 2 çocuk mezarı bulduklarını kaydeden Restelli, “O dönemde normal; bebekler ve çocuklar evin içinde gömülmüşler. Küçük aletler, iğneler, bez ve değirmen taşları bulduk. Bu sene restoratör için çok iş çıktı ama seneye devam edeceğiz. Çünkü çok seramik bulduk. Bu noktada seneye 3-4 restoratör getireceğiz. Kuzey’deki, Genç Hitit Dönemi’nde gelecek sene çok enteresan çalışmalar olacak. Bu sene orada çok büyük bir bina kaldırdık. Onun altında yeni evler çıkıyor. Sıva ve onun altında seramikler görüyoruz. Gelecek sene orada çok enteresan bir kazı olacak. Genç Kalkolitik benim için çok enteresan. 2 oda dolusu malzemeler bulduk. Seramikler ve tohumlar bulduk. Bu tabaka çok fazla tohum bulamamıştık. Buğday, arpa ve küçük tohumlar var. Ne yediklerini anlamak için bir çalışma yapacağız. Depo gibi bir yer ama tek başına depo değil; küpler, tencereler ve bardaklar var. Tam olarak bir evin odası diyebiliriz. 2 dolap ve 2 ocak yeri var. Çocuk mezarları evin içerisinde ama tabanın altındalar. Bebek ve çocukları odada tabanın altına koymuşlar. Bir küp içerisinde iskelet vardı. Bu sene 2 tane bulduk ama daha önceki senelerde de bulmuştuk. Bu tipik bir sistem. O zamanda evler çok büyük değildi, belki bir oda bir ev demekti. Bir köşe mutfak olarak kullanılmış bir başka köşede oturma alanı ya da yatak yeriydi. Bebeklerin orada olması değişik bir şey değil, normal. Normal hayatta kullanılan aletleri gün yüzüne çıkarttık. Burada bir yangın çıkmış, evin duvarları aletlerin üzerine düşmüş. İnsanlar kaçıp, her şeyi burada bırakmış. Yangın olmuş, onun izleri var. Evin içerisinde ocak vardı, evin tavan tahtaydı demek ki yangın olabilir.” diye konuştu.

Restelli, evlerde topraktan yapılmış ocaklar bulduklarını ifade ederek, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bunun yanında fırında var. Çamurla, kerpiçle fırınları yapıyorlar. Tam bizim ekmek fırınları gibi fırınlar yapmışlar ama daha küçük çünkü bu evlerin fırınları. Bu fırınlar her dönemde var ama en enteresanları Eski ve Orta Tunç Dönemi’nde yapılmış. M.Ö. 3000, 2500, 2000’e kadar.”

“ÜÇ BOYUTLU BİR PROJE BAŞLATTIK”

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü’nde önemli çalışmaların yapıldığına ve bu çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Restelli, “Arslantepe’de çalışmalar başladı. 5 senedir çalışmalar var ama bu çok uzun bir iş. Şuan çatı projesi hazır. Seneye yaz döneminde yapılacak. O mecbur yapılacak çünkü kar ve yağmurdan korumak gerekiyor. Karşılama merkezi projesi hazır, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayı yürütecek. Bu sene güvenlik artırıldı. Ziyaretçilere burayı anlatmak için bir çalışma yaptık. Geçen sene üç boyutlu bir proje başlattık. Biraz uzun bir iş ama iyi gidiyor. Dijital bir çalışma yapmak istiyoruz. İnönü Üniversitesiyle bir bağlantı yaptık, Arslantepe’yi anlatan kitaplar basılacak” dedi.