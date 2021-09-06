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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

çok sayıda öğretim üyesi alınacak!
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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca  öğretim  üyesi  alınacaktır.  Başvuracak  adayların  Üniversitemiz  Senatosunca  kabul  edilen  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler)  adresindeki  “Iğdır  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesinde’’  belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili  bölümlerinden  mezun  olmaları  (Yurt  dışından  alınan  diplomaların  denkliğinin  Yükseköğretim  Kurulunca  onaylanmış  olması  şarttır.)  657  sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

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