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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

İstanbul Okan Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

çok sayıda öğretim üyesi alınacak!
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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

İstanbul Okan Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin  mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

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