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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

İstanbul Medeniyet üniversitesi 34 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

çok sayıda öğretim üyesi alınacak!
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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

İstanbul Medeniyet üniversitesi 34 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

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