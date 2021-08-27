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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

çok sayıda öğretim üyesi alınacak!
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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili  hükümleri  uyarınca  daimi  statüde  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  Adayların,  ilgili  Kanunda  belirtilen  şartları  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan  “Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütleri”ni  sağlıyor  olması  gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

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