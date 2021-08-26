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Anasayfa / Eğitim / Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak

Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak

çok sayıda öğretim üyesi alınacak
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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine;  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  ‘Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’  ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tılayınız…

Aksoğan Tur

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