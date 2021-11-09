9,7294$%0.51
11,2865€%0.54
13,2071£%0.49
571,83%0,76
9.127,70%0,97
650021฿%1.4558
Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Öğretim Görevlisi Alınacak!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.