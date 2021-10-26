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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

çok sayıda öğretim üyesi alınacak!
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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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