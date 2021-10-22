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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!
Yıldız Teknik Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alıyor.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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