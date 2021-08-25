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Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
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