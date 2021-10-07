DOLAR

8,8718$%0.01

EURO

10,2842%0.03

STERLİN

12,1133£%0.38

GRAM ALTIN

500,88%-0,37

ÇEYREK ALTIN

8.044,51%-0,24

BİTCOİN

482790฿%-1.81493

İmsak Vakti a 05:00
Malatya AÇIK 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Eğitim / Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

İnönü Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

çok sayıda öğretim üyesi alınacak!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!

İnönü Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlere,  2547  sayılı  Kanun  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri uyarınca,  Üniversitemiz  web  sayfasında  yayımlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterlerini  sağlanmış  olmak  koşuluyla  öğretim  üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İcradan Satılık Daire!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.